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رياضة

قمة مثيرة بين الوداد المغربي والنجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا .. اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 04:34 ص
النجم الساحلي والأهلي
النجم الساحلي والأهلي
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محمد رشاد
يستضيف ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء بالمغرب قمة عربية مثيرة عندما يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا ثقيلا على الوداد البيضاوي في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد مواجهة اليوم الظهور الأول للإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للوداد الذي رحل عن النجم ليوقع عقدا مع بطل المغرب لنهاية الموسم خلفا للمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر.

وسبق أن تولى جاريدو تدريب الرجاء غريم الوداد التقليدي وتوج مع الفريق بلقبي كأس العرش، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ورحل جاريدو مدرب الأهلي السابق عن تدريب النجم الساحلى التونسى فى 8 فبراير الجارى بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة وتم تعيين قيس الزواغي مدربا خلفه.

 وخسر الوداد آخر مباراتين في الدوري المحلي أمام الدفاع الجديدي بهدف دون رد ويوسفية برشيد بنتيجة 3-2 لكنه لازال على قمة الترتيب بـ33 نقطة ولكن الفارق مع نهضة بركان الوصيف تقلص إلى نقطة واحدة بعد مرور 17 جولة.

في المقابل، شهدت قائمة النجم الساحلي عودة ياسين الشيخاوي قائد الفريق بعد تعافيه من الإصابة وأعلن قيس الزواغي، المدير الفنى للنجم، عن القائمة التى ضمت 20 لاعبا وشهدت غياب زياد بوغطاس وعمار الجمل ومحمد الحاج محمود وحمزة لحمر بسبب الإصابة، بجانب أيمن البلبولى ودادى مواقى حسن لعدم تسجيلهم فى القائمة الأفريقية.

وحقق النجم الساحلى فوزا كبيرا على ضيفه نجم المتلوي بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى فى الدورى المحلى بالبروفة الأخيرة للقاء الوداد وتألق كوليبالي لاعب الأهلى السابق والذى سجل هدفين للنجم فيما أحرز فراس بالعربى هاتريك، ولكنه لازال متراجعا في الترتيب حيث يحتل المركز السادس في الدوري التونسي بفارق 18 نقطة عن الترجي المتصدر بعد مرور 16 جولة.
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