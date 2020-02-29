قرار عاجل من النمسا ضد إيران بسبب كورونا

قررت السلطات النمساوية اليوم السبت وضع حظر على المسافرين القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب تفشي فيروس كورونا فى إيران.





وكشف الفحوصات والاختبارات الطبية بالنمسا عن إيجابية أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مدينة (تيرول).





وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية إن حالتين مشتبه بهما خضعا للفحص الطبي في مدينة (تيرول)، وجاءت الاختبارات للحالة الأولى إيجابية في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوصات مازالت مكثفة بشأن بقية الحالات المشتبه بها".





وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث العدوى في مدينة (لومباردي) في إيطاليا، لافتة إلى أنه تم وضع الحالتين في الحجر وتقوم البلاد الآن بإنشاء مركز للاختبارات السريعة حتى تتمكن من البت بسرعة في الحالات المشتبه فيها.





وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة وضع 28 طبيبًا وممرضًا في مستشفى سالزبورج في الحجر الصحي عقب عودتهم من رحلة في شمال إيطاليا، وذلك في إطار جهود التصدي لانتشار فيروس (كورونا) المستجد.





وقالت مصادر بالوزارة "إن 28 شخصًا من طاقم المستشفى عادوا من شمال إيطاليا، وتقرر اتخاذ إجراء احترازي معهم على الرغم من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم، مشيرة إلى أن طاقم المستشفى سيستمر في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وسيتم وضع أفراد أسرهم وجميع من تعاملوا معهم أيضًا في الحجر الصحي لنفس الفترة".



