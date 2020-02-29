بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، تفاصيل الواقعة كاملة، والتي بدأت بنقاش حاد بين محمد رمضان وباسم سمرة خلال حفل الزفاف، لكن الأول استمر في وصلة الغناء ويحيطه عدد من الحرس الشخصي «بودي جارد»، وتمسك «سمرة» بمواصلة الكلام مع «رمضان» لكن حرس الأخير قاموا بمنعه، فحدث الإحتكاك بينهما فيما بعد.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتاعي المختلفة، تداولوا قبل أيام مقطع فيديو آخر للفنان باسم سمرة، ظهر فيه في نفس حفل الزفاف، الذي شهد واقعة دفعه للفنان محمد رمضان، والتي أحدثت أزمة مؤخرًا.





وظهر باسم سمرة، في الفيديو مع أحد الحضور الذي التقط الفيديو على طريقة "السيلفي"، ويتحدث "سمرة" في الفيديو بمزاح قائلًا: "نجم مصر واحد بس"، فيرد الشخص الذي ظهر في الفيديو، قائلًا: "أخويا نجم مصر"، فيرد عليه "باسم" قائلًا: "نجم مصر مين يلا".





يأتي ذلك بعدما، تصدر الفنان باسم سمرة تريند جوجل، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان، حيث دخل الطرفان فى حالة من التراشق بالألفاظ، على خلفية مقطع فيديو جمع بينهما فى أحد الأفراح ويظهر فيه باسم سمرة وهو يتعدى على الثانى.





وبعد ساعات من تداول الفيديو خرج محمد رمضان عبر القناة الأولى ببرنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الإبراشى ليرد بقوة على الفيديو قائلا: "باسم لم يكن فى وعيه ولو كان فى وعيه كانت يدى الشمال جاهزة" فى إشارة إلى رد الاعتداء عليه.





وجاء تصريح محمد رمضان ليشعل الأزمة، حيث خرج باسم سمرة عن صمته ليرد بقوة عليه من خلال برنامج "الحكاية" للإعلامى عمرو أديب قائلا: "مقدرش أرد لأن أنا ابن ناس محترم بالتالي بدعوة لفيلم 10 دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة.. أنت بتقول أنت نمبر وأنا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. أنا مطلعش على التليفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا أما يبقى عيل صغير".





وتابع قائلًا: "أنا بحب رمضان بس مش عارف الشيطان سايقه ولا إيه أنا كنت محتضنه وهو أخويا.. بس معرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. أقول إيه أقول لأمي ولا أختي أما يسمعوا الكلام ده.. أنا ممكن أوريك.. ما تصحى لنفسك يا بني".