رئيس الوزراء يفتتح متحف آثار الغردقة ويتفقد عددا من المشروعات بالمدينة.. اليوم

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، مدينة الغردقة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ.





كما يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وخالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم، متحف آثار الغردقة، والذى يقع جنوب المدينة على مساحة 100 ألف متر، بينها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية التي يبلغ عددها 2000 قطعة أصلية، بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه.





يضم متحف الغردقة ضمن إحدى فاترينات العرض فاترينة أطلق عليها مسمى "العالم الآخر"، وهي عبارة عن مقبرة مساحتها 120 مترا مربعا، وسيعرض فيها فكر المصري القديم عن الحياة الأخرى والعالم الآخر ومظاهر الجمال الذي اتسمت به المقابر الفرعونية وما بها من توابيت وموميات ذهبية وموائد قرابين.



وسيعرض في المقبرة أكثر من تابوت و2 مومياء ذهبية ومومياء لطفل وأواني الأحشاء والعشرات من تماثيل الأوشابتي.