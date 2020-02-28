الوزراء: لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ 500 جنيه

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ 500 جنيه للمواطن المصري.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقًا لما أعلنته الوزارة مسبقًا.





و تم تحديد سعر تذكرة الدخول لقاعات العرض الرئيسية بقيمة 30 جنيهًا، و50 جنيهًا لقاعات عرض مقتنيات الملك توت غنخ آمون، كما تم تحديد سعر التذكرة الشاملة لكل من قاعات العرض الرئيسية وتوت غنخ آمون بقيمة 60 جنيهًا فقط للمواطن المصري، وتحديد سعر التذكرة للطلاب المصريين والعرب بقيمة 30 جنيهًا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكافة المواطنين للدخول لهذا الصرح الحضاري العالمي.





وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.



