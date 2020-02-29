تعرف على مواصفات المحرك الجديد لـ سوبارو كروستريك

أعلن توم دول، الرئيس التنفيذي لسوبارو في أمريكا، عن حصول السيارة سوبارو كروستريك على خيار محرك سعة 2.5 لتر، لموديل عام 2021، وذلك خلال مؤتمر تجار السيارات في لاس فيجاس، وفقًا لبعض التقارير الصحفية.





وقال دول في هذا الإطار: "من الأشياء التي كان يخبرنا بها عملاؤنا عن كروستريك هو أنها ربما كانت ضعيفة بعض الشيء مع المحرك سعة لترين، لذا فإننا ومن باب الحرص على رضاء عملائنا سنقوم بإتاحة بمحرك سعة 2.5 لتر".





ويعتبر المحرك الأكبر والأكثر قوة متاحًا في فئة رياضية جديدة من كروستريك، وسيكون العملاء أيضًا قادرين على طلب هذه المحرك في الفئة العليا من السيارة.





جدير بالذكر أن المحرك ينتج قوة تبلغ 182 حصان و239 نيوتن. متر من عزم الدوران، وبالمقارنة، فإن المحرك الحالي سعة لترين يُنتج قوة تبلغ 152 حصانا فقط و197 نيوتن. متر من عزم الدوران.





ليس واضحًا على وجه التحديد متى سيتم عرض سيارة كروستريك المزودة بمحرك سعة 2.5 لتر للبيع، ولكن ربما على الأرجح لن يكون ذلك قبل نهاية العام، وبالطبع سيصاحب ذلك زيادة في الأسعار.



