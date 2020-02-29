قبل ساعات من موقعة صن داونز.. هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي يتصدر تويتر





-انا النجم اللى فوق في العالي، انا اللى مفيش ايدين وصلالي، انا روح الفانلة الحمرا وانا الناس اللى عايشالي، انا الاهلي اللى سابق دايما ودايما سكتي قصادي، ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برده في معادي، لا قدرت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني، #افريقيا_يا_اهلي.





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#افريقيا_يا_اهلي 11 راجل في الملعب .. أهلاوي .. 90 دقيقة علي المكسب .. أهلاوي .. ألعب لنادي الوطنية .. أهلاوي .. الفوز ده ليكـ حاجة عاديه



-وعدتونا واحنا واثقين انكم قد الوعد ومش هتبخلوا بنقطه عرق واحده واحنا ف ضهركم عشان تفرحونا ، #افريقيا_يا_اهلى.

-نريد منكم الوفاء بالوعد، #افريقيا_يا_اهلي

























