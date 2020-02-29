قبل ساعات من موقعة صن داونز.. هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي وتصدر الهاشتاج المرتبة الأولى خلال ساعات صباح اليوم السبت.
فيما يلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز مساء اليوم السبت 29 / 2 / 2020 وبالتحديد في تمام السادسة مساء على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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وجاءت تغريدات جماهير الأهلى كالتالى :
-لو كل الدنيا ضده هفضل احبة بجنون، يوم نصرة ليا عيد عمري ما هكون بعيد، ويوم ما ابطل أشجع هكون ميت أكيد ، #افريقيا_يا_اهلي
-انا النجم اللى فوق في العالي،انا اللى مفيش ايدين وصلالي،انا روح الفانلة الحمرا وانا الناس اللى عايشالي،انا الاهلي اللى سابق دايما ودايما سكتي قصادي،ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برده في معادي،لا قدرت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني،#افريقيا_يا_اهلي.
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-وعدتونا واحنا واثقين انكم قد الوعد ومش هتبخلوا بنقطه عرق واحده واحنا ف ضهركم عشان تفرحونا ، #افريقيا_يا_اهلى.
-نريد منكم الوفاء بالوعد، #افريقيا_يا_اهلي