منها مجموعة هشام طلعت مصطفى.. انطلاق احتفالية bt100 الثلاثاء المقبل لتكريم كبرى الشركات الهادفة

تكرم احتفالية bt100 لتوزيع الجوائز السنوية، الثلاثاء المقبل، مجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة الكبرى العاملة بالسوق المصرية، والتي حققت دورا فعالا وهاما في المجتمع الاقتصادي، حيث تتماشى إنجازاتها مع خطي الدولة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤى 2030.





مجموعة هشام طلعت مصطفى، وتطوير مصر، ومجموعة العتال القابضة، ومجموعة شركات مرسيليا، واتصالات مصر، وفودافون، هايد بارك، بيبسييكو مصر، البنك التجاري الدولي CIB، والسويس للأسمنت، وشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، والشركة الألمانية اللبنانية للصناعة - دهانات GLC، وشركة بلتون المالية القابضة، والمصرية للاتصالاتWE، والبنك الأهلي المصري (الشرقيون للتنمية العمرانية (OUD)، وبنك مصر، وشركة فيكتوري لينك، وشركة ZED للاستثمار العقاري، وشركة ماونتن فيو، وشركة حديد عز. ومن ضمن الشركات المكرمة، وتطوير مصر، ومجموعة العتال القابضة، ومجموعة شركات مرسيليا، واتصالات مصر، وفودافون، هايد بارك، بيبسييكو مصر، البنك التجاري الدولي CIB، والسويس للأسمنت، وشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، والشركة الألمانية اللبنانية للصناعة - دهانات GLC، وشركة بلتون المالية القابضة، والمصرية للاتصالاتWE، والبنك الأهلي المصري (الشرقيون للتنمية العمرانية (OUD)، وبنك مصر، وشركة فيكتوري لينك، وشركة ZED للاستثمار العقاري، وشركة ماونتن فيو، وشركة حديد عز.





رعاية مجلس الوزراء

وقد حظيت احتفالية bt100 للعام الثالث على التوالي برعاية مجلس الوزراء المصري، ويرجع ذلك إلى النجاح الذي حققه الاحتفال على مدار العامين السابقين، وتصديقا من الحكومة المصرية متمثلة في مجلس الوزراء والقطاع الخاص بجميع قطاعاته بالهدف الأسمى لـ "bt100"، وهو تسليط الضوء على الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها.





لماذا تكريم مجموعة طلعت مصطفى العقارية؟

تم اختيار مجموعة طلعت مصطفى العقارية ضمن الشركات المكرمة باعتبارها أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما أنها تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.





وتمتلك المجموعة عددا من كبرى المشروعات التى تجعلها فى موضع التكريم دائما، ومنها الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص بمصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى، كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومؤخرا تم الإعلان عن فورسيزونز الأقصر.

نموذج مختلف

ويعد "bt100" نموذجا مختلفا في مجتمع المال والأعمال، حيث حرصت اللجنة المنظمة على تطوير المحتوى المقدم والبحث على المعايير البناءة التي تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، من أجل التسليط الضوء على الشركات التي تستحق الإشادة بها، نتيجة لما قدمته للمجتمع المصري والمنظومة الاقتصادية، وتتمثل اللجنة في مجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي والتحليل الاستراتيجي، والشخصيات العامة وهم: أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأشرف سلمان، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذي لبلتون القابضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات في "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، والكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "اليوم السابع".





معايير الاختيار

وجاءت معايير اللجنة لدورة الثالثة لـ "bt100"، بناءً على بحث ومنهجية لجميع الفعاليات التي قام بها المنظومة الحكومية وشركات القطاع الخاص في عام 2019، حتى تستكمل جميع البنود التي يجب أن تستوفيها المؤسسات، لتنال جائزة "bt100"، وتتمثل تلك المعايير في مدى تفاعل بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، وتعاون المؤسسات مع المؤسسات الإعلامية، ومؤشرات النمو والاستدامة التي حققتها المنظمات، والتزامهم بدور المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المصري.





وتنظم الاحتفالية شركة POD الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.