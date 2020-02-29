AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في إسرائيل إلى 7

السبت 29/فبراير/2020 - 11:29 ص
ارتفاع عدد المصابين
ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في إسرائيل إلى 7
Advertisements
سمر صالح

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفع إلى سبع إصابات.


وبحسب القناة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية أن اثنين من المصابين مريضان بعد أن تجاوزت حرارتهما 38 درجة، ووصفت حالتهما بالطفيفة، أما الخمسة الآخرون فيحملون الفيروس.

وأضافت أنه تم وضع المصابين جميعًا في حجر صحي بمستشفى "شيبا" في تل هشومير، مشيرةً إلى أن ثلاثة من المصابين زاروا إيطاليا حيث تبين أن أحدهم نقل العدوى إلى زوجته.


من جهتها قالت القناة 11 العبرية: إنه "يجب على 4500 إسرائيلي حاليًا الخضوع لعزل صحي في منازلهم.


وقال نائب المدير العام لوزارة الصحة، ارنون افيك: إن الأمور لم تخرج عن السيطرة، وأنه يتعين التقيد بالتعليمات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عائد من الصين.. الاشتباه في إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا الجديد

إسرائيل تتخذ أغرب قرار لمواجهة فيروس كورونا

قادم لا محالة.. إسرائيل تستعد لاستقبال فيروس كورونا

إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.. صور

استنفار في إسرائيل بسبب مخاوف من تحول كورونا إلى وباء

إسرائيل تعلن عن إصابة مواطن ثان بـ كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. مصري يزيل الكمامة عن وجه رجل صيني ويتصرف بشكل صادم

مدافع الترجي للزمالك: اسألوا الأهلي عن جحيم رادس.. تفاصيل

دخلت التاريخ يا محظوظ.. صوفينار تشعل السوشيال بفيديو جديد أثناء ركوبها الحمار

«الكسب غير المشروع» يحيل حوت القمح بوزارة التموين للجنايات

بياخد اللقطة.. الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد سيلفي عزاء مبارك

أسعار الذهب اليوم السبت 29-2-2020

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة نائب جديد في البرلمان الإيراني بالفيروس

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

رضا عبدالعال: كارتيرون مالوش بصمة مع الزمالك.. وساسي بيشحت كرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده