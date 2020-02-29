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أخبار العالم

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة نائب جديد في البرلمان الإيراني بالفيروس

السبت 29/فبراير/2020 - 11:52 ص
كورونا خرج عن السيطرة..
كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة نائب جديد في البرلمان الإيراني
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سمر صالح

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم، السبت، نبأ وفاة نائب فى البرلمان الإيراني فى العناية المركزية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وتداولت وسائل الإعلام صباح اليوم نبأ وفاة أكثر من 200 إيران بفيروس كورونا المميت.


وأكدت مصادر في وزارة الصحة الإيرانية لموقع "بي بي سي"، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى210 على الأقل، وأن أغلب الضحايا من المقيمين في العاصمة، طهران ومدينة قم حيث ظهرت الحالات الأولى للإصابة بفيروس "Covid-19".


ونوه المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إلى شفافية الأرقام الرسمية التي نشرتها وزراة الصحة الإيرانية.


ويأتي ذلك بعد أن اتهم عضو برلماني في قم السلطات بالتستر على عدد الحالات، وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من أن طهران قد تكون لا تعلن كل ما لديها من المعلومات.


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