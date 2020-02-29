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رياضة

متى يعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي؟

السبت 29/فبراير/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن استبعاد محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مواجهة صن داونز لن تطول .

وقالت المصادر ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أجتمع باللاعب وطالب منه الالتزام التام وعدم الحديث عن أي شيء سواء بشكل مباشر أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وأضافت المصادر أن كهربا سوف يعود للدخول في حسابات الجهاز الفني خلال أيام خاصة بعد التزامه التام خلال الفترة الأخيرة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، لحساب ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يتطلع الأهلي إلى مواصلة المشوار والمضي نحو استعادة لقب دوري الأبطال، من أجل تعزيز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الإفريقي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب الليلة، متسلحًا بالأرض والجمهور، تُسهل من مهمته في لقاء العودة يوم السبت المقبل بجنوب إفريقيا، من أجل مواصلة المشوار نحو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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