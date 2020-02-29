أطباء يفجرون مفاجأة: فيروس كورونا ظهر في إيران قبل الصين.. تفاصيل

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو عن أطباء إيرانيين يعترفون بفشل النظام في مواجهة فيروس "كورونا".





وأشار التقرير إلى اتهامات لمسئولي إيران بالتعتيم والتحفظ على البيانات؛ وسط خشية أمريكا من إخفاء تفاصيل حيوية بشأن فيروس كورونا.





و تطالب أمريكا، إيران بالكشف عن حقيقة الأرقام والاعتراف بتفشي الفيروس في البلاد التي تحولت لبؤرة رعب فى الشرق الأوسط والعالم.





وكشف الأطباء الإيرانيون، عن أن فيروس كورونا ظهر فى إيران بالتزامن مع وقت ظهوره فى الصين أو قبله بوقت قصير، لافتين إلى أنهم فشلوا وقتها فى تشخيص الفيروس وتم إدراج مصابيه ضمن حالات الإنفلونزا العادية.



ونقلت صحيفة "واير" إيرانية، عن أطباء إيرانيين كسروا صمتهم الذي أجبروا عليه بتهديدات الحرس الثورى وأمن وزارة الصحة الإيرانية، موضحين أنهم يعانون فشلًا بسبب تفشٍ سريع وهائل لفيروس كورونا الذى تغلغل فى العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدين أن بيانات الحكومة الإيرانية مضللة، وعبروا عن تخوفهم من استمرار نهجها المضلل فى حجب البيانات الصحيحة عن منظمة الصحة العالمية.



