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محافظات

فوز جامعة طنطا بـ بطولة الجمهورية لكمال الأجسام

السبت 29/فبراير/2020 - 02:51 م
أبطال طنطا
أبطال طنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، اليوم ، فوز طلاب جامعة طنطا بالمركز الأول ودرع بطولة الجمهورية للجامعات المصرية الـ 47 لكمال الأجسام، والتي أقيمت بجامعة طنطا بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة 117 لاعبا من 22 جامعة مصرية.


وأشار نائب رئيس الجامعة ، إلى حصول اللاعبون أحمد عطية محمد النجار بكلية الحقوق على المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 60 كيلو ، وزياد أحمد المحمدي سليم بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 75 كيلو، وأحمد سامي عبد المنصف أحمد بكلية التربية النوعية على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 90 كيلو ، ومؤمن مصطفى أحمد كساب بكلية التجارة على المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 60 كيلو، ومحمد وليد محمد ابراهيم بكلية التربية على المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 65 كيلو، ومهاب شريف  بكلية التربية الرياضية على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 70 كيلو.


ووجه اللاعبون الشكر للدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة ، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة لجهودهم في دعم لعبة كمال الأجسام بجامعة طنطا ، كما أعربوا عن تقديرهم لجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والمدربين والمشرفين لما بذلوه من جهد أثناء انعقاد البطولة.


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