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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بمجمع المواقف.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 01:25 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بمجمع المواقف
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، منطقة مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بها.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بنقل مسلة موقف شركة أتوبيس شرق ووسط الدلتا، إلى ميدان الـ 47، لاستكمال توسعة الطريق، مشددًا على ضرورة زيادة وتيرة العمل في أعمال التوسعة.

وشدد المحافظ على الانتهاء من تلك الأعمال بأسرع وقت، للتسهيل على المواطنين، وأصحاب المركبات مع تواجد رجال المرور في منطقة مجمع المواقف لتسهيل حركة السير.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عادل كامل، مدير عام الإدارة العامة للمواقف، العقيد سامح العزب، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ.
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بمجمع المواقف.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بمجمع المواقف.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بمجمع المواقف.. صور
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