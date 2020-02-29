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أخبار البلد

خلال زيارته للغردقة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بالبحر الأحمر

السبت 29/فبراير/2020 - 02:02 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
عقب تفقده لمصنع إعادة تدوير القمامة بالغردقة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، ورافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة.

 
وخلال الجولة، أوضح المحافظ أنه تم حصر المناطق العشوائية غير الآمنة خاصة المتواجدة في مخرات سيول وأماكن جبلية، وتم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل اللازم إنشاؤها. 


وفي هذا الصدد، جرى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الوحدات السكنية البديلة، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لموقع مساكن الروضة تصل إلى 231811,95 م2، وتقع على الشارع المتفرع من شارع الحجاز، وتم إنشاء 30 عمارة بواقع 600 وحدة سكنية، و250 بلوك (بيت).


وأشار المحافظ إلى أن عملية التسكين في هذه المساكن تتم على ثلاث مراحل، تبدأ بتسكين المساكن ذات الخطورة الداهمة ( جبل العفش) وهي أشد خطورة، ثم يعقبها المرحلة الثانية بتسكين العشوائيات في "زرزارة"، والمرحلة الثالثة تشمل تسكين منطقة جبل مجاهد والمصنفة ضمن المناطق ذات الخطورة الداهمة.

 
وأوضح اللواء عمرو حنفي أن مشروع تطوير المساكن البديلة للعشوائيات يضم مدن: رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، والشلاتين، وحلايب، لافتًا إلى أن رأس غارب بها عمارتان تضم 32 وحدة سكنية، و513 بيتًا، بينما تضم الغردقة 30 عمارة تشمل 600 وحدة، إضافة إلى 250 بيتًا، وتشمل مدينة سفاجا 3 عمارات بها 60 وحدة، إلى جانب 174 بيتًا، وتضم مسكان القصير عمارتين بها 40 وحدة، إلى جانب 36 بيتًا، وفي الشلاتين تضم المساكن البديلة للعشوائيات 1500 بيت، وفي حلايب 500 بيت، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع إلى 2973 ، إلى جانب 3705 بيوت.


من جهته، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجراءات التسكين بمراحلها الثلاث، حتى يتسنى سرعة نقل أهالينا من المناطق العشوائية، إلى مساكن متحضرة تليق بهم، وتحفظ لهم حياة كريمة.
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