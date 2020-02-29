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رياضة

قبل موقعة الأهلي.. غيابات بالجملة في صفوف صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 02:01 م
صن داونز الجنوب
صن داونز الجنوب افريقي
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عبدالله هشام
أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، إصابات الفريق الأول لكرة القدم قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي اليوم ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغرد الحساب الرسمي للفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا الغيابات ووجود إصابات بين اللاعبين وتشخيص إصابة كل لاعب دون تحديد موعد لعودته".

وجاء البيان كالتالي : 
غياب ثابيلو مورينا بسبب كسر في الكاحل وماوريسيو أفونسو التواء في الكاحل ويشكو أنيلي نغكونغكا  من عضلة الفخذ واستمرار غياب أوبا مانيسا بسبب عدم تعافيه من اصابة قطع في وتر اكيلس منذ أكتوبر الماضي ويستمر غياب الشاب ماجلوا  بسبب التهابات في أوتار الركبة لكنه لا يعتبر لاعبا اساسيا .

وتنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة مساءً اليوم، باستاد القاهرة الدولي، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق علي محمد علي.

ومن المقرر، أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، يوم  السبت، 7 من مارس المقبل.
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