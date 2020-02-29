قبل موقعة الأهلي.. غيابات بالجملة في صفوف صن داونز

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، إصابات الفريق الأول لكرة القدم قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي اليوم ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وغرد الحساب الرسمي للفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا الغيابات ووجود إصابات بين اللاعبين وتشخيص إصابة كل لاعب دون تحديد موعد لعودته".





وجاء البيان كالتالي :

غياب ثابيلو مورينا بسبب كسر في الكاحل وماوريسيو أفونسو التواء في الكاحل ويشكو أنيلي نغكونغكا من عضلة الفخذ واستمرار غياب أوبا مانيسا بسبب عدم تعافيه من اصابة قطع في وتر اكيلس منذ أكتوبر الماضي ويستمر غياب الشاب ماجلوا بسبب التهابات في أوتار الركبة لكنه لا يعتبر لاعبا اساسيا .



