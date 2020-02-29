سولاف فواخرجي تنشر صورة برفقة مفيد فوزي عبر إنستجرام

فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى :

-" كثير حلوة و أنيقة ماشاء الله" وأضاف أخر " ربي يحفظكم" .

وعلقت أخرى " طالعة قمر ما شاء الله ،ربي يحفظك"

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