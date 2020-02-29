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فن

سولاف فواخرجي تنشر صورة برفقة مفيد فوزي عبر إنستجرام

السبت 29/فبراير/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة السورية "سولاف فواخرجى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعها بالإعلامى "مفيد فوزى" وعلقت عليها :"معجم الاعلام ، وجزء من تاريخ الاعلام الفني تشعر بالحنين المصريين # مفيد_فوزي # المحاور تشرفت بلقائك الرائع والقاء العزيزة # حنان_مفيد_فوزي .

فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى :
-"كثير حلوة و أنيقة ماشاء الله" وأضاف أخر "ربي يحفظكم" .
وعلقت أخرى "طالعة قمر ما شاء الله ،ربي يحفظك"

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خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.
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