سولاف فواخرجي تنشر صورة برفقة مفيد فوزي عبر إنستجرام

نشرت النجمة السورية "سولاف فواخرجى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعها بالإعلامى "مفيد فوزى" وعلقت عليها :"معجم الاعلام ، وجزء من تاريخ الاعلام الفني تشعر بالحنين المصريين # مفيد_فوزي # المحاور تشرفت بلقائك الرائع والقاء العزيزة # حنان_مفيد_فوزي .
فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى :
-"كثير حلوة و أنيقة ماشاء الله" وأضاف أخر "ربي يحفظكم" .
وعلقت أخرى "طالعة قمر ما شاء الله ،ربي يحفظك"
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في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.