حسين الشحات يهدر فرصة إحراز الهدف الأول فى صن دوانز

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.





بدأ صن داونز المباراة بشكل منظم و هجومي، تنبيهًا للاعبي الأهلي انهم سيكشرون عن انيابهم ويبدأون الهجوم مبكرًا على مرمى الفريق الأحمر.





ودخل الفريقان في المباراة بشكل سريع حيث شن صن داونز أول هجمة له على شباك صن داونز في أول دقيقة وهدد مرمى أحمد الشناوي ولكن دون تسجيل أهداف، ورد عليه الأهلي بهجمة منظمة وانتهت بلمسة يد داخل منطقة الجزاء على حسين الشحات لصالح صن داونز.





وأحكم صن داونز الجنوب افريقي غلق دفاعاته بشكل قوي، وحاول الأهلي فك الدفاعات من الأطراف بتمرير الكرات الى اجاي الذي يخترق من الجبهة اليسرى التي يمتكلها علي معلول لاعب الأهلي.





وسقط حارس مرمى صن داونز بعد تدخل عنيف مع مروان محسن مهاجم الأهلي بعد أن مرر علي معلول ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء وتوقفت المباراة دقائق لعلاج حارس مرمى الفريق الجنوب افريقي.





وحاول حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب افريقي أن يهدر الوقت ولكن تدخل الحكم ووجه له تحذيرا قويا لعدم اهدار الوقت واستمر اللعب بشكل طبيعي.





واستمر الأهلي في محاولات الوصول الى مرمى صن داونز من الأطراف، حيث مرر أحمد فتحي كرة عرضية الى مروان محسن الذي سددها برأسية قوية لكن يتصدى لها حارس مرمى الفريق الجنوب افريقي في الدقيقة 9 من عمر المباراة.





وضرب هجوم صن داونز خط ظهر الأهلي للمرة الثانية بكرة رائعة من خلف المدافعين، ولكن تدخل ياسر ابراهيم في التوقيت المناسب وقطع الكرة من أمام مهاجم صن داونز من داخل منطقة جزاء الاهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي. خط الوسط: جونيور أجايي، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن.





وضم تشكيل صن داونز كلا من:





في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

خط الدفاع:موسى ليبوسا - ريكاردو ناسيمينتو - أرينديسي - مودجيكا ماديشا

خط الوسط: جالي - كيكانا - زواني - مابوي - سيرينو