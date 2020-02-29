30 دقيقة.. صن داونز يجبر الأهلي على الحل الفردي والتعادل سيد الموقف

انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي، بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.
وأهدر مروان محسن فرصة الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد تمريرة نموذجية من محمد مجدي قفشة من الجبهة اليمنى التي تلقاها محسن برأسية مميزة ولكن مرت بجوار المرمى بسنتيمترات.
وكرر مروان محسن الهجوم مع الأهلي وتهديد مرمى صن داونز، ولكن هذه المرة من الجبهة اليسى عن طريق علي معلول الذي مرر له الكرة وسددها رأسية رائعة ولكن مرت من فوق المرمى في الدقيقة 18 من عمر المباراة.
وظهر الأهلي شكله الهجومي بشكل رائع في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد ان نظم هجمة رائعة، ومرر مروان محسن كرة بينيه من بين المدافعين لتصل الى حسين الشحات في منطقة خطرة ولكن يحتسبها الحكم تسلل على الأهلي.
وتلقى محمود متولي لاعب الأهلي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل قوي مع لاعب صن داونز الجنوب افريقي.
وهدد لاعبي صن داونز مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 23 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة ولكن مرت على مرمى الشناوي بسلام.
وحاول محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي أن يتوغل ويصنع الحل الفردي ويسجل أول هدف للأهلي، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار مرمى صن داونز في الدقيقة 26 من عمر المباراة.
والحل الفردي كان يرافق أفشة مرة اخرى سدد كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت لحارس مرمى صن داونز بسهولة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي. خط الوسط: جونيور أجايي، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن.
وضم تشكيل صن داونز كلا من:
في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو
خط الدفاع:موسى ليبوسا - ريكاردو ناسيمينتو - أرينديسي - مودجيكا ماديشا
خط الوسط: جالي - كيكانا - زواني - مابوي - سيرينو
خط الهجوم: فيلاكازي