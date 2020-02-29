انتحار شاب شنقاً داخل غرفة نومه بسبب أزمة نفسية بمركز كفر الزيات

شهدت عزبة حسيبه بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة انتحار شاب وانتحار حياته شنقا، لمروره بأزمة نفسية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة "محمد .م .ا، 22 سنه مشنوقًا بواسطه حبل بمنزل أسرته الكائن بشارع الحدادين بدائرة المركز.





وكشفت التحريات عن وجود جثة الشاب مسجاة على ظهرها بكامل ملابسه أعلى سرير حجرة نومه، ووجود حبل يتدلى من السقف، وتبين أنه أنهى حياته بشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، مع عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.