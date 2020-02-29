جريمة كروية.. وائل جمعة ينتقد عدم مشاركة بادجي مع الاهلي أساسيا

انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.









الشوط الأول..





بدأ صن داونز المباراة بشكل منظم وهجومي، في محاولات كشفت عن أنيابهم، ليشكلوا هجومًا مبكرًا على مرمى الفريق الأحمر.

ودخل الفريقان في المباراة بشكل سريع، وشن صن داونز أول هجمة خطيرة على شباك الأهلي في أول دقيقة وهدد مرمى أحمد الشناوي ولكن دون تسجيل أهداف، ورد عليه الأهلي بهجمة منظمة وانتهت بلمسة يد داخل منطقة الجزاء على حسين الشحات لصالح صن داونز.

وأحكم صن داونز الجنوب أفريقي غلق دفاعاته بشكل قوي، وحاول الأهلي فك الدفاعات من الأطراف بتمرير الكرات إلى أجاي الذي يخترق من الجبهة اليسرى التي يمتكلها علي معلول لاعب الأهلي.

وسقط حارس مرمى صن داونز بعد تدخل عنيف مع مروان محسن مهاجم الأهلي بعد أن مرر علي معلول ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء وتوقفت المباراة دقائق لعلاج حارس مرمى الفريق الجنوب افريقي.

وحاول حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي أن يهدر الوقت ولكن تدخل الحكم ووجه له تحذيرا قويا واستمر اللعب بشكل طبيعي.

واستمر الأهلي في محاولاته للوصول إلى مرمى صن داونز من الأطراف، حيث مرر أحمد فتحي كرة عرضية الى مروان محسن الذي سددها برأسية قوية لكن يتصدى لها حارس مرمى الفريق الجنوب افريقي في الدقيقة 9 من عمر المباراة.

وضرب هجوم صن داونز خط ظهر الأهلي للمرة الثانية بكرة رائعة من خلف المدافعين، ولكن تدخل ياسر ابراهيم في التوقيت المناسب وقطع الكرة من أمام مهاجم صن داونز من داخل منطقة جزاء الاهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة.



وأهدر مروان محسن فرصة الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد تمريرة نموذجية من محمد مجدي قفشة من الجبهة اليمنى التي تلقاها محسن برأسية مميزة ولكن مرت بجوار المرمى بسنتيمترات.





وكرر مروان محسن الهجوم مع الأهلي وتهديد مرمى صن داونز، ولكن هذه المرة من الجبهة اليسى عن طريق علي معلول الذي مرر له الكرة وسددها رأسية رائعة ولكن مرت من فوق المرمى في الدقيقة 18 من عمر المباراة.





وظهر الأهلي شكله الهجومي بشكل رائع في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد ان نظم هجمة رائعة، ومرر مروان محسن كرة بينيه من بين المدافعين لتصل الى حسين الشحات في منطقة خطرة ولكن يحتسبها الحكم تسلل على الأهلي.





وتلقى محمود متولي لاعب الأهلي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل قوي مع لاعب صن داونز الجنوب افريقي.





وهدد لاعبي صن داونز مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 23 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة ولكن مرت على مرمى الشناوي بسلام.





وحاول محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي أن يتوغل ويصنع الحل الفردي ويسجل أول هدف للأهلي، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار مرمى صن داونز في الدقيقة 26 من عمر المباراة.





والحل الفردي كان يرافق أفشة مرة اخرى سدد كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت لحارس مرمى صن داونز بسهولة.





وحصر الأهلي لاعبي صن داونز داخل منطقة جزائهم في الدقيقة 32 من عمر المباراة ولعب الاهلي من الجناح الأيمن كرات ودفاعات صن داونز تصدت لها وارتدت الى الجناح الأيسر للأهلي الذي اشتعل بالحماس باجاي وعلي معلول، ولكن دون ترجمة الى هدف أول.





وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء على لاعبي صن داونز بعد تدخل قوي للغاية مع محمد مجدى أفشة داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب افريقي، وغفل عنها حكم المباراة واستمر اللعب بإشارة من الحكم دون اتخاذ أي قرار في الدقيقة 40 من عمر المباراة.





الشوط الثاني..





هبط الأداء بطريقة ملحوظة منذ الدقيقة الاولى من عمر الشوط الثاني من الأهلي، وعلي العكس بدأ صن داونز بالضغط المتقدم للوصول الى مرمى الشناوي ومحاولة تسجيل الهدف الأول.





وباتت الكرة حائرة في منتصف الملعب بين الفريقين، وبدأ الأهلي تحضيراته للهجوم من خط دفاعه في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ولكن صمدت دفاعات صن داونز.





واستطاع الأهلي أن يسجل هدفه الاول عن طريق مروان محسن مهاجم الفريق، ولكن قرر حكم المباراة ألغائه بداعي التسلل في الدقيقة 51 من عمر المباراة.





وتمكن فريق صن داونز الجنوب افريقي من تكرار نفس اللعبة التي صنعها وحطم بها دفاع الأهلي ووصل الى الشناوى منفردًا ولكن سددها مهاجم صن داونز في يد الشناوي.





وسدد مجدى أفشة كرة سهلة في يد اونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب افريقي.





وتمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.





وأجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التبديل الأول بخروج حسين الشحات وحل وليد سليمان بدلًا منه في الدقيقة 58 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة طالب علي معلول لاعب الأهلي وصاحب هدف فريقه الوحيد حتى الآن في المباراة، بركلة جزاء بعد تدخل دفاع صن داونز معه داخل منطقة الجزاء في هجمة منظمة للأهلي في منطقة جزاء صن داونز ولكن لم يلتفت له حكم المباراة واستمر اللعب.





وأجرى فايلر التبديل الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة بخروج مروان محسن وحل اليو بادجي بدلًا منه، لإنعاش هجوم الاهلي وزيادة الأهداف.





واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء.





وتصدر لها علي معلول لاعب الأهلي وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة وتقدم الأهلي بهدفين دون رد.





وحل باكاماني مالامبي لاعب الأهلي السابق بديلا لـ سيرينو لاعب صن داونز في الدقيقة 70 من عمر المباراة.





وبشكل منظم أخرج الأهلي هجمة مميزة تمريرتين من اليو بادجي الى اجاي الى وليد سليمان الذي وضعها بشكل رائع نحو مرمى صن داونز ولكن خرجت عن المرمى في الدقيقة 72 من عمر المباراة.





وانتزع محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي آهات الجماهير، في تسديدة رائعة من أمام منطقة جزاء صن داونز تألق خلالها حارس مرمى الفريق الجنوب افريقي وحرم الأهلي من تسجيل الهدف الثالث.





وحل أحمد الشيخ بديلًا لـ محمد مجدي أفشة في الدقيقة 80 من عمر المباراة، واستنفذ المارد الأحمر تبديلاته الثلاثة.





واكتفى الأهلي بثنائية في شباك صن داونز، واستمر في السيطرة على الكرة عن طريق التمكريرات القصيرة والوصول الى مرمى صن داونز مرات عديدة ولكن دون ترجمة لأهداف أخرى.





وكان معلول صانع الحلول الذي سجل هدفي الأهلي في المباراة الاول عن طريق انطلاقة من الجبهة اليسرى والثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة اليو بادجي لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء صن داونز.





واحتسب حكم المباراة ثلاث دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع استمروا عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة