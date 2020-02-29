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رياضة

واتفورد يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول من خطأ دفاعي ..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق واتفورد الهدف الأول في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاء الهدف الأول، من كرة عرضية من عبدولاي دوكوري من جهة اليسار قابلها إسماعيلا سار بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وتوقف المباراة عند الدقيقة 38، لعلاج جيرارد دولوفيو لاعب فريق واتفورد، حيث لم يستطيع استكمال المباراة وخرج محمولا إلى خارج الملعب.

ويعتلي الريدز قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

ويسعى ليفربول في المباراة لتحقيق الفوز رقم 27 له هذا الموسم، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، حيث أنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في البريميرليج.

ويعتبر ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، إكلينيكيًا، بعدما اتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 22 نقطة.
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