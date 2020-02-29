واتفورد يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول من خطأ دفاعي ..فيديو

سجل فريق واتفورد الهدف الأول في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





وجاء الهدف الأول، من كرة عرضية من عبدولاي دوكوري من جهة اليسار قابلها إسماعيلا سار بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.





وتوقف المباراة عند الدقيقة 38، لعلاج جيرارد دولوفيو لاعب فريق واتفورد، حيث لم يستطيع استكمال المباراة وخرج محمولا إلى خارج الملعب.

