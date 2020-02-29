انطلاق المؤتمر الثامن لثقافة القرية في الوادي الجديد غدا

أعلن وكيل وزارة الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لثقافة القرية غدًا الأحد تحت شعار "قرى الوادي الجديد بين الواقع والمأمول"، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد في الفترة من 1 حتى 3 مارس المقبل بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة.





أكد محسن، أن المؤتمر يتضمن 10 جلسات بحثية، إلى جانب مائدة مستديرة، من خلال مشاركة 35 باحثًا، يشمل عدة محاور أبرزها المحاور الثقافية حول المكتبات العامة ودورها في تحقيق التنمية الثقافية بالمناطق النائية بالمحافظة، ومحور الزواج وطقوسه وعاداته وأغانيه في واحة الخارجة، وكذلك إلقاء الضوء على منطقة الهنداو بالداخلة وعمارتها من خلال دراسة وثائقية بجانب عقد مائدة مستديرة حول قرى الوادي الجديد والفرص والتحديات المختلفة وعرض نموذج قرية المنيرة.





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وأضاف حسب، أن المؤتمر سيتناول محور اقتصادي وسيقام اللقاء بمركز بلاط حول الاستفادة من مخلفات نخيل البلح، والضوابط المكانية للإنتاج الحيواني بالمحافظة، والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه التنمية المستدامة، والصناعات القائمة على التمور بالمحافظة وأهم الحلول المقترحة لها، بجانب المحور الاجتماعي الذي سيقام بقرية القصر بالداخلة، ويتناول توظيف الإعلام الجديد في دعم الهوية الثقافية للقرية، وأثر ثقافة المجتمع على تقسيم التركات وتأثير الإنترنت على ثقافة الشباب بالواحات.





ويترأس المؤتمر هذا العام؛ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بينما يشغل منصب الأمين العام للمؤتمر الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالوادي الجديد، بينما جاءت بحوث المشاركين بترتيب الجلسات البحثية للدكتور محمد خميس السيد، وناصر محسب، والدكتورة حنان مصطفى حجازي، والدكتور حاتم حمدون، والدكتور نبيل إسحاق فرنسيس، والدكتور حسين فرويز محمد، والدكتور هشام عبدالرحمن إسماعيل، والدكتورة فاطمة الزهراء سعد محمد طه، والدكتور أحمد عبدالنعيم عامر، والدكتور وائل أحمد عبدالعزيز، إضافة إلى 25 باحثا في المائدة المستديرة.