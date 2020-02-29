AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق المؤتمر الثامن لثقافة القرية في الوادي الجديد غدا

السبت 29/فبراير/2020 - 11:08 م
غداً إنطلاق المؤتمر
غداً إنطلاق المؤتمر الثامن لثقافة القرية بالوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلن وكيل وزارة الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لثقافة القرية غدًا الأحد تحت شعار "قرى الوادي الجديد بين الواقع والمأمول"، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد في الفترة من 1 حتى 3 مارس المقبل بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة.


أكد محسن، أن المؤتمر يتضمن 10 جلسات بحثية، إلى جانب مائدة مستديرة، من خلال مشاركة 35 باحثًا، يشمل عدة محاور أبرزها المحاور الثقافية حول المكتبات العامة ودورها في تحقيق التنمية الثقافية بالمناطق النائية بالمحافظة، ومحور الزواج وطقوسه وعاداته وأغانيه في واحة الخارجة، وكذلك إلقاء الضوء على منطقة الهنداو بالداخلة وعمارتها من خلال دراسة وثائقية بجانب عقد مائدة مستديرة حول قرى الوادي الجديد والفرص والتحديات المختلفة وعرض نموذج قرية المنيرة.


أقرا أيضا

وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور تل العمارنة بالمنيا


وأضاف حسب، أن المؤتمر سيتناول محور اقتصادي وسيقام اللقاء بمركز بلاط حول الاستفادة من مخلفات نخيل البلح، والضوابط المكانية للإنتاج الحيواني بالمحافظة، والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه التنمية المستدامة، والصناعات القائمة على التمور بالمحافظة وأهم الحلول المقترحة لها، بجانب المحور الاجتماعي الذي سيقام بقرية القصر بالداخلة، ويتناول توظيف الإعلام الجديد في دعم الهوية الثقافية للقرية، وأثر ثقافة المجتمع على تقسيم التركات وتأثير الإنترنت على ثقافة الشباب بالواحات.


ويترأس المؤتمر هذا العام؛ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بينما يشغل منصب الأمين العام للمؤتمر الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالوادي الجديد، بينما جاءت بحوث المشاركين بترتيب الجلسات البحثية للدكتور محمد خميس السيد، وناصر محسب، والدكتورة حنان مصطفى حجازي، والدكتور حاتم حمدون، والدكتور نبيل إسحاق فرنسيس، والدكتور حسين فرويز محمد، والدكتور هشام عبدالرحمن إسماعيل، والدكتورة فاطمة الزهراء سعد محمد طه، والدكتور أحمد عبدالنعيم عامر، والدكتور وائل أحمد عبدالعزيز، إضافة إلى 25 باحثا في المائدة المستديرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة الوادي الجديد تنظم مؤتمراً لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

بتكلفة 84.3 مليون جنيه.. تطوير 7 قرى بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

افتتاح مقر نقابة العلميين بالخارجة.. والمحافظ يدعو المواطنين للإقامة بالوادي الجديد

انطلاق فعاليات مسرح القرية لذوي الاحتياجات الخاصة في قرية المنيرة بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

برئاسة الخطيب | الأهلي وصن داونز على طائرة واحدة .. تفاصيل

المهمة صعبة.. أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

قفشة لازم يراجع نفسه.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز

مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف رد فعل المشير طنطاوى على شائعة وفاته

مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا

ثالث أسوأ لاعب.. تقييم محمد صلاح الحاضر الغائب أمام واتفورد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر