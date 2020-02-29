AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفوق فرق مصر والمغرب.. ظواهر من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 11:21 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت منافسات ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أقيمت اليوم مبارتان، حيث فاز الأهلي على نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، والوداد البيضاوي المغربي على نظيره نادي النجم الساحلي التونسي.


وتقام مباريات العودة من دور ربع النهائي يومي 6 و 7 من شهر مارس المقبل.

ويرصد صدى البلد  ظواهر من مباريات الذهاب لدور ربع النهائي.


- شهدت مباريات الذهاب، فوز جميع الفرق التي احتلت المراكز الثانية في مجموعاتها، حيث فاز كل من الأهلي والزمالك والوداد والرجاء على الفرق أصحاب المراكز الأولى وهي صن داونز، الترجي، النجم الساحلي، مازيمبي


- شهدت مباريات الذهاب، انتصار الأندية بفارق هدفين في جميع المباريات، حيث فاز الأهلي على صن داونز 2-0، والرجاء على مازيمبي والوداد على النجم بنفس النتيجة، بينما فاز الزمالك على الترجي 3-1.


- شهدت مباريات الذهاب تفوقًا واضحًا للأندية المصرية والمغربية، حيث حقق ممثلو البلدين الانتصار في الأربع مباريات، ليضعوا قدمًا في دور نصف النهائي، والذي قد يكون مصريًا مغربيًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها الأهلي ومازيمبي والزمالك.. 29 بطولة تزين ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا

ربع نهائي دوري الأبطال.. تعرف على الأفضل والأسوأ من الفرق المتأهلة بالأرقام

قبل قرعة دور الثمانية لأبطال أفريقيا.. أرقام وحقائق عن الفرق العربية الـ 6

قبل القرعة.. رقم قياسي جديد في دوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه صن داونز.. والزمالك يصطدم بالترجي

العودة في مصر.. تعرف على مشوار ناديي الأهلي والزمالك حال تأهلهما لنصف النهائي

ترشيحاتنا

علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز

بعد اكتشافها في فرنسا وكندا.. "الصحة العالمية" توضح حقيقة حالات كورونا القادمة من مصر

بعد عرض برومو برنامجه الجديد بساعات.. علاء الشربيني يتصدر تريند تويتر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي

نسر القلعة الحمراء.. علي معلول يعلق على فوز الأهلي أمام صن داونز

اغتصبوه بعد صلاة الجمعة.. المتهمان بقتل طفل الفيوم: دبحناه عشان ما يبلغش عننا

AdvertisementS

جماهير الترجي تعتدي على حكم مباراة الزمالك خلال جولة بالقاهرة | تفاصيل

بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

سقوط مدوٍ.. واتفورد يواصل إحراج ليفربول بالهدف الثالث.. فيديو

مجدي عبد الغني يرد على انتقاده في صوره بـ عزاء مبارك وفرح ابنة مدحت شلبي.. شاهد

ليلة صعبة.. تعليقات صحف جنوب أفريقيا على سقوط صن داونز أمام الأهلي

الأخلاق أولا.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى الطفل الزملكاوي أدهم الكيكى.. شاهد

مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا

المهمة صعبة.. أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

أزارو يسجل هدفين مع الاتفاق في أول 5 دقائق أمام أبها بـ الدوري السعودي .. فيديو

برئاسة الخطيب | الأهلي وصن داونز على طائرة واحدة .. تفاصيل

ثالث أسوأ لاعب.. تقييم محمد صلاح الحاضر الغائب أمام واتفورد

طريق الأهلي.. الوداد المغربي يتقدم على النجم الساحلي التونسي بالهدف الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر