تفوق فرق مصر والمغرب.. ظواهر من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





وتقام مباريات العودة من دور ربع النهائي يومي 6 و 7 من شهر مارس المقبل.





ويرصد صدى البلد ظواهر من مباريات الذهاب لدور ربع النهائي.









- شهدت مباريات الذهاب، فوز جميع الفرق التي احتلت المراكز الثانية في مجموعاتها، حيث فاز كل من الأهلي والزمالك والوداد والرجاء على الفرق أصحاب المراكز الأولى وهي صن داونز، الترجي، النجم الساحلي، مازيمبي









- شهدت مباريات الذهاب، انتصار الأندية بفارق هدفين في جميع المباريات، حيث فاز الأهلي على صن داونز 2-0، والرجاء على مازيمبي والوداد على النجم بنفس النتيجة، بينما فاز الزمالك على الترجي 3-1.









- شهدت مباريات الذهاب تفوقًا واضحًا للأندية المصرية والمغربية، حيث حقق ممثلو البلدين الانتصار في الأربع مباريات، ليضعوا قدمًا في دور نصف النهائي، والذي قد يكون مصريًا مغربيًا