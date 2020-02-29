برئاسة الخطيب | الأهلي وصن داونز على طائرة واحدة .. تفاصيل

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى جنوب إفريقيا ، غدا الأحد، استعدادا لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستقل الفريقان طائرة واحدة، غدا الأحد، للتوجه إلى جنوب أفريقيا، ويترأس بعثة الشياطين الحمر ، محمود الخطيب ، رئيس القلعة الحمراء ، وتحدد موعد مبكر للسفر حتى يتعود لاعبو المارد الأحمر ، على الأجواء مبكرا خاصة بالنسبة للأكسجين لتلاشي أي أزمات.



والتقى الأهلي وصن داونز مساء اليوم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وفاز الأحمر بثنائية نظيفة ، وسجل الهدفين علي معلول في الدقيقتين 56 و68 من عمر المباراة.



