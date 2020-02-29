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رياضة

برئاسة الخطيب | الأهلي وصن داونز على طائرة واحدة .. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى جنوب إفريقيا ، غدا الأحد، استعدادا لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستقل الفريقان طائرة واحدة، غدا الأحد، للتوجه إلى جنوب أفريقيا، ويترأس بعثة الشياطين الحمر ، محمود الخطيب ، رئيس القلعة الحمراء ، وتحدد موعد مبكر للسفر حتى يتعود لاعبو المارد الأحمر ، على الأجواء مبكرا خاصة بالنسبة للأكسجين لتلاشي أي أزمات.

والتقى الأهلي وصن داونز مساء اليوم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وفاز الأحمر بثنائية نظيفة ، وسجل الهدفين علي معلول في الدقيقتين 56 و68 من عمر المباراة.

تقام مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب دور الـ8 من البطولة القارية، في تمام الساعة 3 عصرًا يوم 7 مارس المقبل.
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