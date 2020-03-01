احترسي هذه الأعراض تدل على الإجهاض

الإجهاض هو فقدان الجنين قبل الأسبوع العشرين من الحمل ، المصطلح الطبي للإجهاض هو الإجهاض التلقائي ، فإن ما يصل إلى 50 ٪ من جميع حالات الحمل تنتهي بالإجهاض .





وفقا لما نشره موقع " ويب طب " لأخبار الصحة، أنه في أغلب الأحيان قبل أن تفوت المرأة فترة الحيض أو حتى تعرف أنها حامل، حوالي 15-25 ٪ من حالات الحمل المعترف بها سوف تنتهي في الإجهاض.





تحدث أكثر من 80٪ من حالات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، تقل احتمالية حدوث حالات الإجهاض بعد 20 أسبوعًا من الحمل ؛ ويسمى الإجهاض في وقت متأخر.









ما هي أعراض الإجهاض؟ تشمل أعراض الإجهاض ما يلي:





النزيف الذي يتطور من الضوء إلى الثقيل

تشنجات شديدة

وجع بطن

ضعف

تفاقم أو ألم شديد في الظهر

حمى مع أي من الأعراض المذكورة أعلاه