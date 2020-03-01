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رياضة

وليد أزارو عقب قيادة الاتفاق للفوز على أبها: لا أبحث عن السجل الشخصي

الأحد 01/مارس/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 20 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

وقال وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي عقب نهاية اللقاء: " "الفريق قدم مباراة كبيرة وحققنا فوزًا غاليًا،لا أبحث عن السجل الشخصي فقط. هدفي فوز الفريق والحصول على نقاط المباراة الثلاث".

وتابع: "مباراة الهلال مهمة للغاية ولها استعداد خاص، لكننا ناخذ كل مباراة على حدة'.

افتتح الدولي المغربي وليد أزارو أهداف الاتفاق في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 19، سجل سعد الملولى الهدف الثالث، كما تمكن محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني، تمكن سعد بقير من تسجيل هدف نادي أبها الوحيد في اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى المركز العاشر بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.
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