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فن

عمرو دياب يداعب عزيز الشافعي بسبب الزمالك.. ويغني زي ما انتي في حفله بالمنارة ..فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 09:14 ص
عمرو دياب و عزيز
عمرو دياب و عزيز الشافعي
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شروق ابراهيم

نشر الشاعر والملحن عزيز الشافعي فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو له من حفل النجم عمرو دياب في المنارة، الذي أقيم أمس السبت. 


وظهر عزيز الشافعي، مع عمرو دياب على المسرح وهو يشاركه غناء الأغنيات التي تعاون فيها مع الهضبة في ألبومه الجديد "سهران" وهي " زي مانتي" ، " بالضحكة دي" ، و"سهران" وسط تفاعل كبير من الجمهور. 


كما داعب عمرو دياب، عزيز الشافعي بسبب نادي الزمالك قائلا :" انا مش هقولكو هو لابس أبيض ليه"، كون الملحن الكبير واحد من كبار مشجعي نادي الزمالك في الوسط الفني.


ويعد هذا الحفل الجماهيري الأول لعمرو دياب في القاهرة الذي يحتفل من خلاله بألبومه الجديد "سهران"، والذي يتكون من 16 أغنية وهم: "عم الطبيب، وأول يوم في البعد، وبحبه، وبالضحكة دي، وجميلة، وهيعيش يفتكرني، ومهرجان، ومكانك في قلبي، وقدام مرايتها، ورح، وسهران، وياروقانك، ويوم تلات، وزي مانتي"، تعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي،.


وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".

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