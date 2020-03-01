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أخبار العالم

ليبيا: لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن

الأحد 01/مارس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

وأوضح المركز - في بيان أوردته (بوابة أفريقيا الإخبارية) - أن إجراءاته لمكافحة الأمراض تشمل تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه تم تسجيل 85,994 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم. 
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