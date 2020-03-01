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كيف استعدت قنا لاستقبال مهرجان دندرة.. المحافظ يجيب

الأحد 01/مارس/2020 - 12:51 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
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شيرين عادل
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن جميع الوزارات بالتنسيق مع محافظ قنا استعدت لاستقبال مهرجان دندرة.

وأضاف محافظ قنا، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن فترة الاستعداد لاستقبال مهرجان دندرة زادت على 4 أشهر بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة، التي قدمت جميع الدعم والعون لتحقيق برنامج منظم بشكل حضارى.

وأكد اللواء أشرف الداودي أن مهرجان دندرة بمحافظة قنا حقق نتائج إيجابية لأبناء المحافظة، خاصة أن الثقافة والفن غذاء الروح.

وأشار محافظ قنا إلى أن دخول مهرجان دندرة مجانى لجميع أبناء المحافظة لرؤية أكبر قدر من الثقافات والفنون المبدعة، بالإضافة لإطلاق عروض للفروسية فى جامعة جنوب الوادى، فضلا عن وضع إكليل الزهور للنصب التذكارى فى قرية البارود 3 مارس من كل عام.

ولفت اللواء أشرف الداودي إلى أن محافظة قنا تمتلك إرثا من المثقفين والأدباء المبدعين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد الرحمن الأبنودى، وأمل دنقل، والشيخ عبد الباسط حمودة. 
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