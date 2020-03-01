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أخبار البلد

شبورة كثيفة ورياح وشوائب عالقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

الأحد 01/مارس/2020 - 12:53 م
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الاثنين، معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، على مناطق الوجه البحري والقاهرة، ويصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض المناطق، وشوائب عالقة مع نشاط للرياح.

وتكون حالة الطقس على مناطق شمال وجنوب الصعيد، دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا، يصاحب ذلك نشاطا معتدلا للرياح وشبورة كثيفة، بينما تكون الرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.8 إلى 2.4 مترا، والرياح السطحية شمالية غربية.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 21/11
الإسكندرية 20/12
بورسعيد 19/11
رفح 19/10
كاترين 16/5
شرم الشيخ 25/16
بني سويف 22/10
المنيا 23/8
أسوان 26/11
الوادي الجديد 24/10
حلايب 22/16

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