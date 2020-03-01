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لا تنخدعوا باستقرار الحالة الجوية.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:20 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ منتصف الأسبوع الماضي مستمرة على مدار الثلاث أيام القادمة على الأقل، لافتًا إلى أن حالة الطقس ما بين معتدلة ومائلة للدفء.

وحذر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائاية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد، من الشبورة المائية على الطرق باعتبارها الظاهرة الأكثر تأثيرًا على الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والطرق القريبة من البحر، موضحا أن هناك نشاطا للرياح على سلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة اليوم 20 درجة، بينما السواحل الشمالية 19 درجة، والبحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ 23 درجة، مشيرًا إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا، محذرًا من تخفيف الملابس، حيث مازال فصل الشتاء مستمرا. 

وأشار إلى أن فصل الشتاء سينتهى بعد 20 يوما ومن المتوقع استمرار حالات عدم الاستقرار فى الحالة الجوية، يصاحبها سقوط الأمطار ولكن ليس بنفس الشدة التى شهدتها البلاد فى الفترة السابقة.

وحذر من تخفيف الملابس فى تلك الفترة، ونصح المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة فى فترات النهار.

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