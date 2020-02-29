الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالى يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام .









ولفت محمود شاهين، إلى اقتراب انتهاء فصل الشتاء خاصة أن ما يفصلنا على قرب فصل الربيع 20 يوما، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية واردة بشكل كبير خلال هذه الأسابيع القادمة .









ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.