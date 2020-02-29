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أخبار البلد

«الأرصاد»: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21

السبت 29/فبراير/2020 - 11:28 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدٍ، الأحد، معتدلًا نهارًا على مناطق الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلاً يصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة.


ويكون مائلًا للدفء نهارًا على مناطق شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، تصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة.


وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات :

القاهرة 21/13
الإسكندرية 20/13
بورسعيد 20/13
رفح 19/12
كاترين 14/7
شرم الشيخ 22/17
الغردقة 35/15
بني سويف 22/11
المنيا 22/10
أسوان 26/15
حلايب 23/16

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