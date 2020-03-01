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توك شو

مواطنون أتراك يشعلون النار في معبر كاستانيز الحدودي مع اليونان .. شاهد

الأحد 01/مارس/2020 - 01:06 م
اشعال نيران
اشعال نيران
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن لمهاجرين يشعلون النار في المنطقة المحايدة عند معبر كاستانيز لتدفئة أنفسهم .

ووفقأ للتقرير لجأ عدد من المهاجرين إلى إشعال نار للتدفئة في المنطقة المحايدة بين تركيا واليونان. 

 وسجّلت عدسات الكاميرات مراقبة قوات الأمن للمهاجرين عند معبر كاستانيز الحدودي في اليونان.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع مئات اللاجئين من اقتحام المنطقة المحايدة للمرور عبر الحدود.

وأعلنت تركيا أنها لن تمنع اللاجئين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي بعد مقتل العشرات من الجنود الأتراك في غارة جوية في محافظة إدلب السورية.

 وتمكن عدد من اللاجئين من العبور إلى اليونان رغم قيام قوات الأمن بإغلاق الطريق الرئيسي بين كاستان على الجانب اليوناني وإدرنة على الجانب التركي من الحدود.
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