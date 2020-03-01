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اقتصاد

قناة السويس: عبور 1525 سفينة بحمولات 99.8 مليون طن خلال فبراير

الأحد 01/مارس/2020 - 01:40 م
قناة السويس
قناة السويس
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قسم الاقتصاد
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2020 سجلت عبور 1525 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1353 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بفارق 172 سفينة بنسبة زيادة 12.7%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 99.8 مليون طن مقابل 88.5 مليون طن خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 11.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.8%.

وأوضح رئيس الهيئة أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجابًا على زيادة العائدات، حيث بلغت إيرادات القناة خلال شهر فبراير لعام 2020 مقومة بالدولار 458.2 مليون دولار مقابل 433.9 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 24.3 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 5.6%.

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