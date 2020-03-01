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أخبار العالم

استقالة وزير الكهرباء والماء الكويتي من منصبه بعد إدانته في حكم قضائي

الأحد 01/مارس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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أ ش أ
تقدم وزير الكهرباء والماء الكويتي محمد بوشهري باستقالته اليوم، الأحد، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بعد إدانته في حكم قضائي.

وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني، طالب وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري بالتقدم باستقالته؛ وذلك في أعقاب صور حكم من محكمة التمييز الكويتية، بتغريمه 4 آلاف دينار كويتي، على خلفية نشر مضمون تحقيق مع إحدى الموظفات.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوما أميريا في 16 فبراير الماضي، بإجراء تعديل وزاري في حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ حيث تم تعيين كل من محمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء، وبراك علي براك الشيتان وزيرا للمالية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط ومريم العقيل وزيرة دولة للشئون الاقتصادية.

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