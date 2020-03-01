بسبب كورونا.. الذهب يسجل أسوأ أداء له والسوق الأمريكية تفقد 3 تريليونات دولار.. فيديو

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تهاوى الأسواق المالية العالمية، حيث سجلت مؤشرات البورصات العالمية تدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.





وأكد التقرير الذى أذاعته فضائية " اكسترا نيوز"، بعنوان " كورونا يهوي بالأسواق المالية العالمية"، أن السوق الأمريكية تكبدت خسائر حادة حيث فقدت نحو 3 تريليونات دولار فى أسبوع، بينما فقدت الأسهم الأوروبية نحو 1.5 تريليون دولار فى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2008.





وأضاف التقرير أن المعادن النفسية واجهت موجة خسائر حادة مع قيام المستثمرين بتسييل الأصول الخاصة بها، بعد تفشى فيروس كورونا، لتعمق خسائر الذهب بأكثر من 75 دولارا وتسجل أسوأ أداء لها منذ 7 أعوام.





وتابع التقرير، أن النشاط الصناعى فى الصين انكمش لأدنى مستوى فى تاريخه بعد تتضرر حركة التجارة، بعد انتشار فيروس كورونا وإغلاق المصانع بشكل مؤقت.



