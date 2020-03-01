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حوادث

تأجيل دعوى إلزام أحمد عز بسداد 900 ألف جنيه مصاريف دراسية لتوأم زينة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:04 م
مطرقة
مطرقة
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عمرو خليفة
قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة ٢٣ مارس المقبل.

كانت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، قضت بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة عز الدين، وزين الدين أحمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.
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