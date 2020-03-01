وزير الرياضة يعلن موعد افتتاح نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر

وحول إدارة المشروع، أشار الوزير إلى أنه سيتم إسناد إدارة المشروع لشركة متخصصة، ويشرف على الإدارة مجلس أمناء معين من قبل وزير الشباب والرياضة.





وأضاف الوزير أن المشروع هو عبارة عن مدينة رياضية مُتكاملة، تضم 14 ملعبًا، منها 4 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و4 ملاعب متعددة، و4 ملاعب تنس أرضي، و6 ملاعب لألعاب النزال المُختلفة، وصالة جمباز دولية، وصالة لرياضة الإسكواش بها 5 ملاعب، ومجمع حمامات سباحة منها حمام أوليمبي، وصالة اللياقة البدنية " جيم "، وتراك للمشي، ومنطقة للخدمات تضم فروع البنوك، بالإضافة إلى مجموعة محلات تجارية داخلية وخارجية.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مشروع (النادي The Club) بمدينة السادس من أكتوبر، يُرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو التنفيذ منذ عدة أيّام.