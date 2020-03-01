AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يعلن موعد افتتاح نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر

الأحد 01/مارس/2020 - 04:05 م
الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
Advertisements
ريهام بكير
أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موعد افتتاح نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر والتابع للوزارة يوم الخميس المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع (النادي The Club) هو أول اسم تجاري يتبع الحكومة وتحديدًا وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر، ويٌدار بفكر القطاع الخاص، وذلك وفق رؤية مستقبلية تستهدف افتتاح فروع مُتتالية تحت نفس الاسم التجاري، وتعميم الفكرة في عدة محافظات، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى: تضم فروع أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة، ثم المرحلة الثانية، وتضم: فروع بورسعيد، وأسوان، والأقصر. 

وأوضح الوزير أن الفرع الأول لمشروع (النادي The Club) الذي قارب الانتهاء منه في مدينة السادس من أكتوبر، تبلغ مساحته نحو 19 فدانًا، وتحديدًا نحو 80 ألف متر مربع، ويقع على طريق وصلة دهشور، في المسافة الواصلة ما بين طريق الواحات وميدان جهينة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 604 ملايين جنيه، وتبلغ الطاقة المخطط أن يستوعبها المشروع 20 ألف عضوية. 

وحول إدارة المشروع، أشار الوزير إلى أنه سيتم إسناد إدارة المشروع لشركة متخصصة، ويشرف على الإدارة مجلس أمناء معين من قبل وزير الشباب والرياضة. 

وأضاف الوزير أن المشروع هو عبارة عن مدينة رياضية مُتكاملة، تضم 14 ملعبًا، منها 4 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و4 ملاعب متعددة، و4 ملاعب تنس أرضي، و6 ملاعب لألعاب النزال المُختلفة، وصالة جمباز دولية، وصالة لرياضة الإسكواش بها 5 ملاعب، ومجمع حمامات سباحة منها حمام أوليمبي، وصالة اللياقة البدنية " جيم "، وتراك للمشي، ومنطقة للخدمات تضم فروع البنوك، بالإضافة إلى مجموعة محلات تجارية داخلية وخارجية. 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مشروع (النادي The Club) بمدينة السادس من أكتوبر، يُرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو التنفيذ منذ عدة أيّام.

ولفت رئيس الوزراء خلال تفقده المشروع إلى أنه يأتي تجسيدًا واقعيًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أهمية التوسع في إقامة المنشآت الرياضية المتكاملة، التي تتيح مناخًا مواتيًا لرعاية طاقات أبنائنا من الشباب، وتحفيز مواهبهم في المجالات الرياضية، إلى جانب إتاحة التجهيزات اللازمة لإستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية الهامة.

ووجه مدبولي بضرورة تنفيذ نماذج مماثلة من مشروع النادي في عدد من المحافظات وذلك لتعميم الاستفادة من مثل هذه المشروعات المهمة، التي سيكون لها عظيم الأثر على شبابنا من الناحية الاجتماعية والرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة ومبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة..صور

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال مشروعات التطوير بنادي الشمس

أشرف صبحي يتفقد المنشآت الرياضية بمدينة 6 أكتوبر .. شاهد

رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة مقر بطولة كأس العالم لكرة اليد بـ6 أكتوبر

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء الصالة المغطاة .. تطوير الصالة استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لليد 2021

«مدبولي» يكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة قبل تنظيم البطولة

ترشيحاتنا

حرق مساجد ومنازل واغتصاب نساء وخطف أطفال.. شاهد.. كيف ترى الهند المسلمين أخطر من كورونا

موعد مباراة منتخب مصر للشباب في نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور

جلسة خاصة بين مرتضي منصور ولاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

بـ ذيل الحصان.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

سأفتقدكما.. منى زكى توجه رسالة غامضة لابنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة

بصورة من الخلف.. نجلاء بدر تثير تساؤل جمهورها عن سبب إخفاء وجهها