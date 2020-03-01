سفارة مصر بالكويت تطالب المواطنين بتوخي الحذر بسبب كورونا

أهابت سفارة مصر لدى الكويت، بأبناء الجالية المصرية، ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، وإتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة، بعد رصد السلطات الكويتية حالات إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.





ودعت السفارة المصرية - في بيان لها - أبناء الجالية إلى تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما أهابت بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.



