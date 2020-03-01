AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفارة مصر بالكويت تطالب المواطنين بتوخي الحذر بسبب كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 04:18 م
سفارة مصر في الكويت
سفارة مصر في الكويت
Advertisements
محمد وديع
أهابت سفارة مصر لدى الكويت، بأبناء الجالية المصرية، ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، وإتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة، بعد رصد السلطات الكويتية حالات إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ودعت السفارة المصرية - في بيان لها  - أبناء الجالية إلى تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما أهابت بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 43 حالة حتى الآن، موضحة أن جميع الحالات المصابة هي لأشخاص مرتبطين بالسفر إلى إيران، وأن حالتهم مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن عن 6 إصابات جديدة بـفيروس كورونا

بيان مهم من السفارة المصرية في الكويت بشأن كورونا

بسبب كورونا.. قرار مهم من الحكومة الكويتية إلى العاملين بالدولة

بسبب كورونا.. الجيش الكويتي يعلن تعليق الدراسة في الكليات العسكرية

ترشيحاتنا

"الاستئناف" تكشف مفاجأة بشأن إيقاف كهربا ونجم الزمالك إلى نهاية الموسم

صور مذهلة.. ناسا تكشف مفاجأة سارة فعلها كورونا في الصين

اعرف الصح.. هل البصل والثوم يحميان من كورونا ؟

شهيرة تعتذر لـ جمال وعلاء مبارك بعد عزاء الرئيس الأسبق.. اعرف السبب

فستان مكشوف.. روبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

حظر دخول الملازم في جامعة القاهرة.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

AdvertisementS

فيديوهات جنسية وملابس مثيرة ودولارات .. التفاصيل الكاملة لضبط ممثلة مغمورة في الجيزة

وفاة متسولة عجوز.. والشرطة تكتشف حسابات بنكية لها

صاحب التاريخ السيئ.. الكاف يرفض طلب الأهلي السري قبل مواجهة صن داونز

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

تفاصيل صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والترجي

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل عن فرض قيود سفر بين مصر والكويت بسبب كورونا

صور مذهلة.. ناسا تكشف مفاجأة سارة فعلها كورونا في الصين

حقيقة إصابة طالب بفيروس كورونا داخل مدرسة لغات في الدقهلية

الخيانة في دمها.. قاتل زوجته في الجيزة: هربت مع عشيقها ورجعتها ومارست الرذيلة مع أبويا

أعراض مرض كورونا.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها

بتوجيهات من الرئيس.. مساعدات مصرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجنوب السودان.. فيديو

أخبار الرياضة.. الكاف يرفض طلب الأهلي.. حقيقة إضراب لاعبي الزمالك.. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة

بصورة من الخلف.. نجلاء بدر تثير تساؤل جمهورها عن سبب إخفاء وجهها