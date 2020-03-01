عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة الصحة.. ويؤكد رفع الجاهزية لمواجهة كورونا

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.





وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات موقف فيروس كورونا.





وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة القيام بحملات توعية للمواطنين لإرشادهم عن أعراض فيروس كورونا.





وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أهمية مواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين الجهات المعنية للدولة، وفقا لفضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.



