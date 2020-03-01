حذرت من الشائعات.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنفي وجود إصابات بـ كورونا

نفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى بيان أصدرته اليوم حدوث أية إصابات بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة.





وأشارت الجامعة فى بيانها إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن استقبال مستشفى سعاد كفافى الجامعي التابع لكلية الطب البشري بالجامعة أية حالات مصابة بهذا الفيروس القاتل.





وصرح الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى بأن إدارة المستشفى تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.





وأشار إلى أن الوقاية خير من العلاج خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة ينتشر فى العالم مما يجعل تلك الاحتياطات التى اتخذتها المستشفى لمواجهة هذا الفيروس تحمل اهمية خاصة وتعد بحق نموذجًا فريدًا يحتذى به فى مجال التصدى لتلك الفيروسات.





وناشد الدكتور محمد صفوت جميع المترددين على مستشفى سعاد كفافى الجامعى بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع السوشيال ميديا وعدم الالتفات الى تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة ونشر الذعر بين المرضى المترددين على المستشفى.