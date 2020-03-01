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أخبار العالم

بسبب كورونا.. بريطانيا تعلق أعمال سفارتها في إيران

الأحد 01/مارس/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الحكومة البريطانية قررت تعليق أعمال سفاراتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتًا، وذلك وسط تزايد معدل تفشي فيروس كورونا داخل إيران. 

وصباح اليوم، أعلنت إيران رفع عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد- 19" إلى 54 شخصا، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 978.

جاء ذلك على لسان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال "من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 385 إصابة جديدة".

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