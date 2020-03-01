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رياضة

مان سيتي بطلا لكأس الرابطة للمرة الخامسة بهدفين في شباك أستون فيلا.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي لقب "الكاراباو" بفوزه على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، على ملعب "ويمبلي" في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبعد هدفه في شباك السيتي يعد مبوانا ساماتا هو خامس لاعب أفريقي يسجل في نهائي كأس رابطة الأندية، بعد ديديه دروجبا وجوزيف ديزيري جوب وأوبافيمي مارتينز ويايا توري.

وجاء الهدف الأول بعد مرور 20 دقيقة، من كرة وصلت إلى سترلينج في الطرف الأيسر مررها إلى رودريجو على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم أرسلها رائعة إلى فودين يمين منطقة الجزاء مررها برأسه إلى سيرخيو أجويرو الذي سدد الكرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وعزز السيتي من تقدمه بالهدف الثاني من ركلة ركنية وصلت إلى الإسباني رودريجو الذي سجلها رأسية قوية في الشباك.

وجاء هدف التقليص بهجوم مرتد رائع عن طريق أنور الغازي أرسلها عرضية رائعة بالقدم اليسرى على رأس سماتا الذي سدد رأسية قوية للغاية في شباك مانشستر سيتي.

وأصبح التنزاني سماتا مهاجم أستون فيلا هو أول لاعب من دولة تنزانيا يسجل هدف كأس الرابطة وإنجلترا بشكل عام.

وبعد هدفه في شباك السيتي يعد مبوانا ساماتا هو خامس لاعب أفريقي يسجل في نهائي كأس رابطة الأندية، بعد ديديه دروجبا وجوزيف ديزيري جوب وأوبافيمي مارتينز ويايا توري.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال سبعة أعوام والمرة الرابعة خلال آخر خمسة أعوام.
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