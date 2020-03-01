مان سيتي بطلا لكأس الرابطة للمرة الخامسة بهدفين في شباك أستون فيلا.. فيديو

وعزز السيتي من تقدمه بالهدف الثاني من ركلة ركنية وصلت إلى الإسباني رودريجو الذي سجلها رأسية قوية في الشباك.





وجاء هدف التقليص بهجوم مرتد رائع عن طريق أنور الغازي أرسلها عرضية رائعة بالقدم اليسرى على رأس سماتا الذي سدد رأسية قوية للغاية في شباك مانشستر سيتي.



