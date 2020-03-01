بعد يوم من طرحها.. سهرانين لـ محمد محيي تحقق ربع مليون مشاهدة

حققت أغنية "سهرانين" لـ محمد محيي، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها فقط عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "سهرانين.. في الليل اللي نادا.. على حبيبين .. طايرين مـ السعادة .. والحنين بيزيد كل مادا .. واهو ماشيين .. وملناش إرادة ..والهوا يفتح عطره بيفوح ..عمره ما يروح الا بيك .. قلبي بيحلق فوق ومتعلق قولتله يصدق.. أنه ليك قولتله يهنيك قولتله يخليك .. قولتله يخبيك.. قولتله يغطيك قولتله يدفيك".



