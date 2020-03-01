AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

الأحد 01/مارس/2020 - 10:29 م
فرجاني ساسي ومحمود
فرجاني ساسي ومحمود علاء
Advertisements
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الاحد"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك، والتي جاءت كالتالي :

كشف مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن حقيقة بيع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور نجوم الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة العودة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل في تونس بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استعادة خدمات الثنائي يوسف أوباما ومحمد عبد الغني، لاعبي الفريق الأول، خلال مباراة الترجي المقبلة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي | تفوق كاسح للزمالك على المارد الأحمر في البطولات القارية | حقيقة تمرد باهر المحمدي

أخبار الرياضة | كاف يصدم الزمالك .. موعد عودة رمضان صبحي.. الخطيب يرفض اعتزال رباعي الأهلي

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو.. 9 لاعبين مستبعدون من قائمة فريق الكرة أمام زيسكو

بشرى سارة لـ فريق الزمالك قبل مواجهة الترجي في تونس

أخبار الرياضة.. الكاف يرفض طلب الأهلي.. حقيقة إضراب لاعبي الزمالك.. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة

الزمالك يواصل استعداداته للترجي.. وجلسة تحفيزية غدا مع رئيس النادي

ترشيحاتنا

كهربا يعلق على تخفيف عقوبته من اتحاد الكرة المصري.. شاهد

الباز عن شائعات فيروس كورونا: الناس بتقول يلا عايزين كورونا دلوقت

شاهد.. فيديو جديد لاعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

أحسن صفقة.. نجم الأهلي السابق يشيد بـ فايلر عقب ثنائية صن داونز

إبراهيم سعيد يعلق على ظهور مجدي عبد الغني مع رضا عبد العال وبكائه في عزاء "مبارك"

قتلوا الزوج بسم الصراصير.. الإعدام لربة منزل والمؤبد لـ عشيقيها بالزيتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو

شاهد.. المعالم الأثرية في مصر بـ "الصيني" بسبب كورونا

لعشاق المغامرات .. أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم .. صور