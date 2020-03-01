أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الاحد"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك، والتي جاءت كالتالي :

كشف مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن حقيقة بيع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور نجوم الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.





واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة العودة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل في تونس بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استعادة خدمات الثنائي يوسف أوباما ومحمد عبد الغني، لاعبي الفريق الأول، خلال مباراة الترجي المقبلة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



