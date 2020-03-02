مفيش أي حاجة.. الزعيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. فيديو

ويخوض الزعيم عادل إمام السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "فالنتينو" بصحبة عدد كبير من النجوم، منهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وهو من ﺗﺄليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.