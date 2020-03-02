مفيش أي حاجة.. الزعيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. فيديو

طمأن الفنان الكبير عادل إمام، إن جمهوره على صحته، بعد الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تدهور حالته الصحية، مضيفا : «شوية برد عادي ومفيش أي حاجة، عايزني أموت ليه».
وقال «عادل إمام» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إم بي سي مصر»: «أنا دلوقتي قاعد في البيت بتابع الأخبار وبقرأ الجرائد وبحل الكلمات المتقاطعة والدنيا زي الفل، ودي عادة لا يمكن اتخلى عنها».
ووجه الزعيم رسالة للشعب المصري: «يارب يبعد عنكم كل مكروه، ويخلي قلوبكم السمحة والمحبة الجميلة»، مؤكدا أنه أنتهى من تصوير المسلسل الجديد الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.