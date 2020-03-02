بـ روب أبيض.. كيم كاردشيان تستعرض جمالها وأنوثتها

خطفت الفنانة ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان الأنظار إليها بإطلالة جذابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت كيم كارداشيان فى الصورة وهى بالروب الأبيض الذي كشف عن جمالها، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.





وعلقت كيم كاردشيان على الصورة قائلة : "التغيير السريع ... باريس تبدو قريبا" نالت اعجاب متابعيها.





يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أعلنت عن إطلاق نشاط جديد خاص بها لإنتاج البيجامات ولانجيري للنساء بعد النجاح الكبير في إنتاج مستحضرات التجميل الذي أطلقته قبل عامين ويحمل اسم kkw.





ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست، 3 أطفال، هم شيكاجو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر 3 أعوام، ونورث وعمرها 5 سنوات.





وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت في 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.



