باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر صفحاتها الشخصية علىموقع التواصل الاجتماعى الانستجرام،صورا لها من برنامجها The voice kids.
لفتت نانسى عجرم الانظار فى الصور بإطلالة مختلفة وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت ذا اكمام مكشوفة، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالقماش اللامع ذات اللون الذهبى، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية ALEX PERRY، فيما بلغ سعره 900 يورو ما يعادل15 ألف جنيه مصرى. .
وانتعلت نانسي عجرم حذاءأنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.